Зеленський вшанував пам'ять загиблих українських захисників (фото)

У церемонії також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник ОПУ Андрій Єрмак, і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков / Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 29 серпня, президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Про це повідомила пресслужба ОПУ.
Стіна пам'яті розміщена на вул. Трьохсвятительській у Києві. Саме туди прийшов Зеленський, щоб вшанувати пам'ять загиблих.
У церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
День пам'яті захисників України
День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, заснований у 2019 році указом президента Володимира Зеленського № 621/2019.
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Це рішення прийнято з метою гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.
Раніше ми повідомляли, що:
- за минулу добу, 28 серпня, бойовики обстріляли Авдіївку – через це десять осіб отримали осколкові поранення. Ймовірно, бойовики намагалися зірвати візит президента Володимира Зеленського в США для зустрічі з американським лідером Джо Байденом;
- через обстріл залізничної станції Авдіївка з непідконтрольною Україні території змінився розклад поїздів.