Зеленському присудили російську премію

Володимир Зеленський одержав ще одну нагороду. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 року. Фонд Бориса Нємцова цього року ухвалив рішення номінувати на премію лише представників України. У підсумку переможцем став глава нашої держави.

Про це повідомив Фонд Бориса Нємцова за волю.

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На премію номінували представників України, серед яких були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра), радник Офісу президента України Олексій Арестович та інші. За результатами рейтингового голосування засновників та ради Фонду переможцем став президент України.

"Фонд Нємцова засуджує військову агресію Росії проти України. Сам Борис Нємцов завжди виступав проти війни з Україною. У 2014 році він збирав численні мітинги в Москві проти цієї війни. Він розумів, що Путін розв’язує війну з Україною, бо не хоче, щоб країна стала частиною Європи. Я бажаю Україні якнайшвидшої перемоги і вважаю це патріотичною позицією, тому що перемога України – це поразка авторитарного путінського режиму, це перемога цінностей гуманізму", – сказала співзасновниця фонду Жанна Нємцова.

Нагадаємо, російського опозиціонера Бориса Нємцова, який засуджував анексію Криму та агресію проти України, було вбито в Москві в лютому 2015 року.

Раніше ми розповідали, що читачі американського видання POLITICO назвали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Опитування було запущено на початку березня.

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Крім того, українці майже зі 100% результатом сьогодні довіряють президентові своєї країни та верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському, який керує обороною країни від російського агресора, що використовує Білорусь як плацдарм для наступу.