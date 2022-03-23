Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією POLITICO

Читачі американського видання POLITICO назвали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Опитування було запущено на початку березня.
Про це йдеться на сайті POLITICO.
Учасники опитування вважають, що Зеленський прагне миру, демократії та порядності, оскільки Україна намагається протистояти вторгненню російських військ.
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За словами одного із учасників опитування, український президент – "маяк надії".
Крім того, американське видання назвало потужним виступ Зеленського перед Конгресом США, парламентом Великої Британії та німецьким Бундестагом.
Зеленський очолив рейтинг POLITICO як найвпливовіша людина в Європі. Фото: POLITICO
Війна згуртувала Україну навколо Зеленського. Рейтинг довіри – 91%
Українці майже зі 100-відсотковим результатом сьогодні довіряють президентові своєї країни та верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському, який керує обороною країни від російського агресора, що використовує Білорусь як плацдарм для наступу.
Рекордний рейтинг показали результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", проведеного 26-27 лютого 2022 року в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих Росією українських територій.
"91% українців підтримують дії президента Зеленського. Не підтримують – 6%, важко відповісти – 3%. Важливо, що з грудня 2021 року підтримка дій президента України зросла втричі", – сказано в аналізі "Рейтингу".
За результатами опитування, 70% респондентів упевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів. І лише 16% опитаних не впевнені у цьому.
Рівень віри у власні Збройні сили за останній тиждень значно зріс. У жодному регіоні немає переважання песимістичних настроїв.
Найвищий рівень впевненості у Збройних силах – на заході та в центрі (75-78%). Відносно нижче – на півдні та сході (64-66%).