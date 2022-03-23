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Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією POLITICO

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23 березня, 00:02
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Учасники опитування вважають, що український президент прагне миру, демократії та порядності
Зеленський очолив рейтинг POLITICO як найвпливовіша людина в Європі. Фото: POLITICO, колаж "Сьогодні"
Зеленський очолив рейтинг POLITICO як найвпливовіша людина в Європі. Фото: POLITICO, колаж "Сьогодні"

Читачі американського видання POLITICO назвали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Опитування було запущено на початку березня.

Про це йдеться на сайті POLITICO.

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Учасники опитування вважають, що Зеленський прагне миру, демократії та порядності, оскільки Україна намагається протистояти вторгненню російських військ.

За словами одного із учасників опитування, український президент – "маяк надії".

Крім того, американське видання назвало потужним виступ Зеленського перед Конгресом США, парламентом Великої Британії та німецьким Бундестагом.

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Зеленський очолив рейтинг POLITICO як найвпливовіша людина в Європі. Фото: POLITICO

Війна згуртувала Україну навколо Зеленського. Рейтинг довіри – 91%

Українці майже зі 100-відсотковим результатом сьогодні довіряють президентові своєї країни та верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському, який керує обороною країни від російського агресора, що використовує Білорусь як плацдарм для наступу.

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Рекордний рейтинг показали результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", проведеного 26-27 лютого 2022 року в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих Росією українських територій.

"91% українців підтримують дії президента Зеленського. Не підтримують – 6%, важко відповісти – 3%. Важливо, що з грудня 2021 року підтримка дій президента України зросла втричі", – сказано в аналізі "Рейтингу".

За результатами опитування, 70% респондентів упевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів. І лише 16% опитаних не впевнені у цьому.

Рівень віри у власні Збройні сили за останній тиждень значно зріс. У жодному регіоні немає переважання песимістичних настроїв.

Найвищий рівень впевненості у Збройних силах – на заході та в центрі (75-78%). Відносно нижче – на півдні та сході (64-66%).

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