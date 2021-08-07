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Спека знову витісняє похолодання і дощі: як зміниться погода у неділю

7 серпня, 19:53

Сергій Мартинець

Завтра у всіх областях буде пляжна погода – до нас знову повернулася спека, в деяких областях очікується до +33

На українців чекає спека - всім на пляж. Колаж "Сьогодні"

Найближчої ночі у кількох областях країни оголошено штормове попередження - 8 серпня почнеться з граду та злив. Але вже вдень на всій території України буде сухо і сонячно, а стовпчики термометрів покажуть більше 30 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Після недавніх комфортних 22 градусів у західних областях завтра різко потеплішає до 28-30 градусів.

У центрі (в тому числі і в Києві) і на півночі країни 27-29.

У східних і південних областях 30-33 градуси.

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Відзначимо, що незважаючи на спекотну денну погоду, ночі у західних, північних і центральних областях будуть холодні, 12-15 градусів, на півдні та сході 18-20.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Як сообщлі новини "Сьогодні",Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодишки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими в серпні

А на трасі Одеса-Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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Джерело: Сьогодні

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