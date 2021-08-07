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Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресенье

7 августа, 19:53

Сергей Мартынец

Завтра во всех областях будет пляжная погода – к нам снова вернулась жара, в некоторых областях ожидается до +33

Украинцев ждет жара - всем на пляж. Коллаж "Сегодня"

Ближайшей ночью в нескольких областях страны объявлено штормовое предупреждение – 8 августа начнется с града и ливней. Но уже днем на всей территории Украины будет сухо и солнечно, а столбики термометров покажут больше 30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

После недавних комфортных 22 градусов в западных областях завтра резко потеплеет до 28-30 градусов.

В центре (в том числе и в Киеве) и на севере страны 27-29.

В восточных и южных областях 30-33 градуса.

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Отметим, что несмотря на жаркую дневную погоду, ночи в западных, северных и центральных областях будут холодные, 12-15 градусов, на юге и востоке 18-20.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

Как сообщли новости "Сегодня", Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдышки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе

А на трассе Одесса-Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

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Источник: Сегодня

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