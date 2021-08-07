Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресенье

Завтра во всех областях будет пляжная погода – к нам снова вернулась жара, в некоторых областях ожидается до +33

Украинцев ждет жара - всем на пляж. Коллаж "Сегодня"

Ближайшей ночью в нескольких областях страны объявлено штормовое предупреждение – 8 августа начнется с града и ливней. Но уже днем на всей территории Украины будет сухо и солнечно, а столбики термометров покажут больше 30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

После недавних комфортных 22 градусов в западных областях завтра резко потеплеет до 28-30 градусов.

В центре (в том числе и в Киеве) и на севере страны 27-29.

В восточных и южных областях 30-33 градуса.

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Отметим, что несмотря на жаркую дневную погоду, ночи в западных, северных и центральных областях будут холодные, 12-15 градусов, на юге и востоке 18-20.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти";

в Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары;

тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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