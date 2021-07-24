Спека повернеться. Чого очікувати від погоди в Україні 25 липня – карта

Після довгих злив і прохолодної погоди в Україні підніметься температура – прогноз синоптиків

В Україні в неділю, 25 липня, трохи підніметься температура – з 28 до 32 градусів. При цьому смажитися під сонцем не прийдеться, на вулиці буде мінлива хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, завтра прохолодніше всього буде в західних і північних областях – у середньому 26-28 градусів. На Закарпатті взагалі прогнозують 18-20 градусів.

Погода 25 липня. Джерело: Укргідрометцентр

Водночас у центрі, на півдні та сході очікується до 32 градусів. У всіх областях буде сухо, вітер 3-8 м/с.

У столиці в цей день також без опадів, температура 27-29 градусів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

А 22 липня в курортній Кирилівці потужний торнадо потрапив на відео.

Також дивіться у сюжеті "Сьогодні", що накоїла негода в Одесі: