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Дощі відступили. Як зміниться погода в Україні 24 липня (карта)

24 липня 2021 6:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як вважають синоптики, середня температура в Україні буде коливатися в межах + 26-28 градусів

В Україні знову не буде жодного дощику

В Україні знову не буде жодного дощику / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У суботу, 24 липня, погода в Україні буде сонячною і без опадів, хоча на відміну від попередніх днів, середня температура вдень не перевищуватиме +28 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході синоптики вдень прогнозують температуру вдень від +24 до +26 градусів тепла, вночі очікується від +12 до +16 градусів, опадів синоптики не прогнозують.

Водночас в північних регіонах температура вдень коливатиметься в межах + 26-28 градусів, вночі ж температура досягатиме позначки +16 градусів.

На півночі країни також буде сонячно і без опадів – вдень температура коливатиметься в межах + 26-28 градусів, а ось вночі очікується від +14 до +16 градусів.

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У південних регіонах також жителям пощастить, адже і там дощів синоптики не прогнозують. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28, а вночі очікується від +15 до +17.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

А 22 липня в курортній Кирилівці потужний торнадо потрапив на відео.

Також дивіться в нашому сюжеті, що накоїла негода в Одесі:

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