Зима бушує! В Україну повертаються штормові вітри та хуртовини (карта)

Сніг чекатимуть по всій Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчими днями, 17-18 січня, в Україну повернуться сильні вітри. Сніг слід чекати на всій території країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram.

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Штормове попередження

"Раптом хто засумував за сильним вітром – 17-18 січня знову гудітиме, ганятиме, досягатиме штормових поривів! У Карпатах, на високогір'ї, – значно сильніший!", – наголосила Діденко.

Червоним кольором позначені ділянки з найсильнішим вітром. Карта: Наталка Діденко

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Опади

Вітер принесе холодний атмосферний фронт, пов'язаний із північно-західним циклонічним масивом. В зоні фронту випадатиме сніг, мокрий сніг, спостерігатимуться хуртовини.

Опади завтра ймовірні скрізь в Україні, спочатку на Заході, потім, разом із фронтом, сніг потягнеться поступово повсюди. Хіба що у південній частині буде більше прояснень, аніж опадів.



Температура повітря протягом дня понеділка коливатиметься поблизу нуля, на Півдні передбачається +3+7 градусів.

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Прогноз на 17 січня. Карта: Укргідрометцентр

Не перший шторм

У п'ятницю, 14 січня, в Україні розбушувалася негода. За день на території нашої країни шквальний вітер повалив дерева, без електрики залишилось кілька населених пунктів.

У Носівці Чернігівської області від сильних поривів вітру впала ялинка у центрі міста. Встановлювати ялинку назад вже не будуть – її розберуть.

Рівне теж атакувала негода. У місті, незважаючи на зиму, лунав грім та спалахували блискавки.

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