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"Буквально все навкруги було розтрощено", – подружжя з Харкова розповіло про перші дні війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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25 червня, 15:18
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Літнє подружжя змушене було покинути рідний Харків через війну і переїхати до Києва
Як в Україні допомагають постраждалим від війни
Як в Україні допомагають постраждалим від війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Наталія Василівна та Володимир Іванович — переселенці з Харкова. Подружжя проживало в північній частині міста, яке найбільше постраждало від ворожих обстрілів. Зрозумівши, що залишатися там дуже небезпечно, вони вирішили покинути рідну оселю та евакуюватися подалі від зони активних бойових дій.

"Коли ми виїжджали з міста, я навіть очі заплющила, буквально все навкруги було розтрощено. Не передати словами, як у той момент нам було страшно", — зізнається жінка.

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Декілька місяців Наталія і Володимир прожили в Хмельницькій області у своїх знайомих. На початку червня вони були змушені знову змінити місце проживання. Цього разу сімейна пара перебралася до Києва. Як переселенці, в управлінні соціального захисту населення Святошинського району вони отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова

"Велике спасибі Рінату Ахметову за допомогу. Бажаємо йому благополуччя та добробуту. Хай удача супроводжує його в усіх справах", — подякувала Наталія Василівна.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

Раніше ми розповідали, як Рінат Ахметов допомогає мешканцям Донецької області. Також ми писали, де кияни можуть отримати гуманітарну домогу в столиці.

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