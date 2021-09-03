Акції в Києві та військові навчання СНД у Таджикистані та Казахстані – анонси СЬОГОДНІ

Під Радою пройде акція проти куріння, а в Казахстані навчання / Фото: Колаж: Сьогодні
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 3 вересня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 10:00 – акція "Шкільний портфель без сигарет: як парламент може захистити дітей від куріння?" на площі Конституції біля Верховної Ради.
- 11:00 – підписання Маніфесту Маршу рівності 2021. Організаційний Комітет КиївПрайд 2021, громадські організації та політичні сили публічно підпишуть Маніфест з низкою вимог до влади.
- 12:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Солом'янська, 3, к. 103). Трансляція.
- 13:00 – прес-брифінг на тему: "Жінки Криму – жертви репресій" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).
- 15:00 – концерт-подяка лікарям у рамках міжнародного проекту "Музична подяка лікарям за підтримки ВООЗ та ЮНЕСКО" на галявині Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь".
За кордоном
- Статистичне управління Європейського союзу оприлюднить дані про роздрібні продажі у липні.
- Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings може переглянути суверенний рейтинг Казахстану.
- Дослідницька організація Markit Economics опублікує остаточне значення зведеного індексу менеджерів закупівель (PMI) у єврозоні за серпень.
- На території Казахстану і Таджикистану 3-24 вересня пройде наступний етап навчань військ протиповітряної оборони країн СНД "Бойова Співдружність 2021".