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Бабине літо в ударі – у четвер чекаємо шикарну погоду: синоптик уточнила прогноз

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 вересня, 16:23
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Відступили навіть нічні заморозки – завтра в усіх областях на українців чекає приємний сюрприз
На вулиці буде дуже приємна погода
На вулиці буде дуже приємна погода / Фото: Pixabay

В Україні набирає обертів тепле бабине літо. Завтра в усіх областях країни сухо, сонячно і дуже комфортна температура повітря.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Антициклон Hermelinde продовжує утримувати над Україною суху теплу погоду. 9 вересня також в усіх областях України дощів не очікується (карта).

Однак без атмосферних явищ не залишимося – виникатимуть тумани з видимістю 300-500 метрів переважно вранці і ввечері, водіям потрібно бути обережними.

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Вдень температура повітря очікується в межах 20-25, вночі хоч і прохолодно, але без заморозків – 8-14 тепла.

У Києві четвер також буде сонячним і теплим, протягом дня очікується 22-24 градуси.

До України прийшла осінь

  • Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі.
  • Попереду нас ще чекає бабине літо – тепло ще буде, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно теплішає ще у вересні, а також у жовтні.
  • Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але ще й не осінь. Синоптики кажуть, що першого місяця осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

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Також найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань дав прогноз погоди на осінь і розповів, коли сильно похолодає.

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