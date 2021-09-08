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Українців зігріє вересневе бабине літо: прогноз погоди на середу (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
8 вересня, 06:15
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У всіх областях України 8 вересня потеплішає, дощів не буде і українці зможуть насолодитися сонячним осіннім днем
У середу в Україні буде тепло і без опадів
У середу в Україні буде тепло і без опадів / Фото: Pixabay

У середу, 8 вересня, в Україні потеплішає до цілком комфортної температури – у середньому по країні буде близько 22 градусів, кругом буде сухо і сонячно.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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У Києві 8 вересня температура підніметься до 20-22 градусів. У столиці в середу буде сонячно.

Погода в регіонах

Практично у всіх областях України сьогодні ще на кілька градусів потеплішає.

  • На півночі обіцяють в середньому 20-22 градусів у Чернігівській, Житомирській та Київській областях і до 21 градуса в Сумській.
  • На заході сьогодні також без опадів, температура в середньому 22-24 градуси, у деяких областях трохи прохолодніше – від 21 до 23 градусів.
  • У центрі 8 вересня дощів також не буде, температура в Черкасах і Полтаві – 20-22 градуси, у Дніпропетровській області та Кропивницькому трохи тепліше – до +23.

  • На сході температура в Донецькій, Харківській, Луганській областях до 20-22 градуса. У Запорізькій трохи прохолодніше – до +21. Без опадів.
  • На півдні у середу температура в Херсоні та Одесі – від 21 до 23 градусів. У Миколаєві і окупованому Криму – 20-22 градуси.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але і ще не осінь. Синоптики кажуть, що в перший місяць осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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