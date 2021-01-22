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Без червоних дипломів: навіщо скасували відзнаку для студентів

22 січня, 01:11

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Раніше червоний диплом давав низку привілеїв

Червоних дипломів за гарне навчання у вишах більше не видаватимуть, тепер університети самі вирішують який вигляд матиме диплом відмінника.

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Кореспондент новин "Сьогодні" Віра Качмар з’ясувала, навіщо міністерство скасувало омріяні червоні дипломи для студентів.

У Таврійському національному університеті відзнаку в дипломах хочуть зберегти, але ще не знають, у якому вигляді. Чекають остаточно затвердженого наказу Міністерства освіти.

"Цього року ми будемо затримувати видачу дипломів, адже виникла така ситуація. В якійсь мірі відзнаку потрібно зберігати в дипломах тих, хто добре вчився", – розповідає ректор Таврійського національного університету Володимир Казарін.

Раніше червоний диплом давав низку привілеїв. Наприклад випускних міг обрати найкраще скерування на роботу. Також за відмінне навчання давали надбавку до зарплати.

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Цих привілеїв уже давно немає, як і єдиного зразка для дипломів. Цю вимогу скасували кілька років тому.

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Тепер відзнаку відміннику навчальні заклади можуть зазначати на власний розсуд у додатку з оцінками. Таку норму запровадили, аби наблизити українські дипломи до європейських.

"Дослідженнями, співпрацею з університету з індустріями – цим треба вимірювати якість освіти, а не просто кольором обкладинки", – каже експерт з освітніх питань Микола Скиба.

Нововведення почало діяти від січня. Тобто останні червоні дипломи отримали випускники 2020-го року.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, поки одні студенти переймаються долею "червоних дипломів", іншим запропонували нову "методику навчання": у Львові викладач показував студентам порнографію.

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Цікаво, що студенти старших курсів "Львівської політехніки" стали на захист свого викладача.

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