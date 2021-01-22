Без красных дипломов: зачем отменили отличие для студентов

Красных дипломов за хорошую учебу в вузах больше не будут выдавать, теперь университеты сами решают как будет выглядеть диплом отличника.

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Корреспондент новостей "Сегодня" Вера Качмар выяснила, зачем министерство отменило желанные красные дипломы для студентов.

В Таврическом национальном университете отличие в дипломах хотят сохранить, но не знают, в каком виде. Ждут окончательно утвержденного приказа Министерства образования.

"В этом году мы будем задерживать выдачу дипломов, ведь возникла такая ситуация. В какой-то степени отличия нужно хранить в дипломах тех, кто хорошо учился", – рассказывает ректор Таврического национального университета Владимир Казарин.

Ранее красный диплом давал ряд привилегий. Например выпускных мог выбрать лучшее направление на работу. Также за отличную учебу давали прибавку к зарплате.

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Этих привилегий уже давно нет, как и единого образца для дипломов. Это требование отменили несколько лет назад.

Теперь отличие учебные заведения могут указывать по собственному усмотрению в приложении с оценками. Такую норму ввели, чтобы приблизить украинские дипломы к европейским.

"Исследованиями, сотрудничеством с университета с индустриями – этим необходимо измерять качество образования, а не просто цветом обложки", – говорит эксперт по образовательным вопросам Николай Скиба.

Нововведение начало действовать с января. То есть последние красные дипломы получили выпускники 2020-го года.

Видео: Сегодня

Напомним, пока одни студенты озабочены судьбой "красных дипломов", другим предложили новую "методику обучения": во Львове преподаватель показывал студентам порнографию .

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Интересно, что студенты старших курсов "Львовской политехники" встали на защиту своего преподавателя .

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