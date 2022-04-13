Більшість областей накриють опади! Погода в Україні на 13 квітня (карта)

Дощів не прогнозують лише на Заході України

В Україні прогнозують дощі/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 13 квітня, більшість областей України накриють опади. Температура повітря сягатиме 14 градусів тепла, а швидкість вітру — 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні дощ не варто очікувати лише на Заході України. Там прогнозують мінливу хмарність. Вітер — північний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 9 до 12 градусів тепла. На сході прогнозують +5...+14 градусів.

У північних регіонах – 5-11 градусів тепла. На півдні очікується 5-11 градусів вище нуля.

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У Києві прогнозують дощ, 9-11 градусів тепла, а в Сімферополі теж будуть опади – +6...+8 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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