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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Большинство областей накроют осадки! Погода в Украине на 13 апреля (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 апреля, 06:00
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Дождей не прогнозируют только на Западе Украины
В Украине прогнозируют дожди/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Украине прогнозируют дожди/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 13 апреля, большинство областей Украины накроют осадки. Температура воздуха будет достигать 14 градусов тепла, а скорость ветра — 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня дождь не следует ожидать только на Западе Украины. Там прогнозируют переменную облачность. Ветер — северный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 9 до 12 градусов тепла. На востоке прогнозируют +5...+14 градусов.

В северных регионах – 5-11 градусов тепла. На юге ожидается 5-11 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют дождь, 9-11 градусов тепла, а в Симферополе тоже будут осадки – +6…+8 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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