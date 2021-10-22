Велике оновлення мереж: на Південній Борщагівці реконструюють кабельну лінію

RAB-тарифи дозволили ДТЕК Київські електромережі почати проєкт масштабного оновлення електроінфраструктури столиці

На Південній Борщагівці реконструюють кабельну лінію / Фото: Колаж: Сьогодні

ДТЕК Київські електромережі реконструює кабельну лінію на південно-західній околиці Києва. Фахівці компанії повністю оновлять більше 2 км підземної кабельної мережі 10 кВ, яка забезпечує електроенергією жителів 31 багатоповерхівки, два дошкільних заклади, інші соціально важливі об'єкти Південної Борщагівки. Це оновлення стало можливим завдяки впровадженню в 2021 році стимулюючих інвестицій RAB-тарифів. Вони дозволили компанії збільшити обсяг фінансування у розвиток мереж на 16% порівняно з 2020 роком.

ДТЕК – діючий в інтересах України бізнес. Сталий розвиток – пріоритет для компанії. Стимулюючі інвестиції RAB-тарифи дозволили ДТЕК Київські електромережі почати проєкт масштабного оновлення електроінфраструктури міста Києва – "Велике оновлення мереж".

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Як проходять роботи на Південній Борщагівці. Фото: ДТЕК

У першу чергу оновлюємо морально і фізично застаріле обладнання, так як розуміємо, що від його стану залежить електропостачання наших клієнтів. Саме тому почали реконструкцію електричної лінії на Південній Борщагівці. Замість старого кабелю середнього рівня напруги ми прокладаємо 2 кілометри нового з ізоляцією із зшитого поліетилену, який стійкіший до дії чинників навколишнього середовища. Компанія інвестує у проєкт більше 3 мільйонів гривень. Завершити роботи плануємо до кінця поточного року. Денис Бондар, генеральний директор ДТЕК Київські електромережі

Кабельна лінія, яку реконструюють фахівці ДТЕК Київські електромережі, виходить з підстанції "Микільська" і йде в бік розподільного пункту № 244. Вона вичерпала строк експлуатації, має велику кількість пошкоджень і підлягає повній заміні. Її проклали понад 30 років тому – у 1989 році для постачання електроенергії мешканцям Святошинського району столиці.

Як проходять роботи на Південній Борщагівці. Фото: ДТЕК

За допомогою лінії електроенергія поставляється 31 багатоповерховому житловому будинку, 2 дошкільним закладам, іншим об'єктам на проспекті Корольова, вулицях Симиренка, Жолудєва, Григоровича-Барського та Кільцевій дорозі.

Кабельна лінія проходить під землею. Для її реконструкції фахівці ДТЕК Київські електромережі виконують земляні роботи. У тому числі на ділянках з дорожнім покриттям і газонами. Після завершення реконструкції компанія повністю відновить благоустрій території.