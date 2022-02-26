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Бояться йти далі? На Чернігівщині окупанти зливають пальне з бензобаків

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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26 лютого, 22:16
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У сухопутних військах Збройних сил України кажуть, що російські військові роблять це спеціально
Окупанти зливають пальне з бензобаків/Колаж "Сьогодні"
Окупанти зливають пальне з бензобаків/Колаж "Сьогодні"

У Чернігівській областіокупанти на під'їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків. Все для того, щоби не йти далі.

Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ.

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"Місцеві жителі повідомляють, що окупанти на під'їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків, щоб не йти на фактично гарантоване знищення Збройними силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!" – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

Крім того, вночі у різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

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У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську чутно як автоматні черги, так і вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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