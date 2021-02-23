Аби не повторилася Боярка: поліція розповіла, як врятувати дитину від загроз в інтернеті і соціальних мережах

У МВС розробили рекомендації для батьків, які можуть допомогти визначити, що дитина відвідує групи в соцмережах або інтернет-сайти, на яких поширюється інформація, що загрожує її життю або здоров'ю. Причина – серія дивних отруєнь підлітків у різних регіонах України, яку фіксували в лютому.

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У правоохоронців є вагомі підстави підозрювати, що деякі інші дитячі отруєння останнього часу пов'язані саме з "групами смерті". Після перегляду відеороликів у соцмережах таблеток наковталися боярські школярки. Також постраждали дві восьмикласниці з Умані і 15-річний хлопчик із Києва.

П'ять ознак, що з вашою дитиною не все гаразд

Після цих подій у МВС вирішили навчити вчителів і батьків вчасно виявляти інтернет-загрози в гаджетах підлітків. Експерти відомства розробляли відповідні рекомендації ще раніше. І стало зрозуміло, що затягувати з їхнім впровадженням довше не слід.

Одним із перших міст, де вирішили активно протистояти "групам смерті" і небезпечним відео з соцмереж, стала Одеса. Тут розробили план боротьби з небезпеками інтернету, він складається з трьох етапів.

"Сьогодні ми провели навчання для директорів шкіл. Їм було розказано, яку роботу потрібно провести з класними керівниками, батьками і дітьми. Представник поліції розповів, за якими саме ознаками можна визначити, чи перебуває дитина в таких групах, куди звертатися, якщо таке станеться", – розповіла нам Олена Буйневіч.

За словами Буйневіч, є п'ять ознак того, що дитина стала учасником небезпечної групи:

замкнутість дитини;

дратівливість;

зміна звичної моделі поведінки;

часте усамітнення з телефоном або іншим пристроєм;

порушення сну.

Як користуватися функцією "Батьківський контроль" на смартфоні

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Співробітник поліції Одеської області Дмитро Ревун, який провів цей тренінг, розповів нам про останні технічні новинки, за допомогою яких батьки можуть стежити за поведінкою дитини в інтернеті.

"Батькам важливо пристосовуватися до технічних нововведень. На жаль, багато про них просто-напросто не знають. Наприклад, встановлюючи функцію "Батьківський контроль", мама або тато дитини отримують доступ до інформації про те, скільки їхнє чадо проводить часу в інтернеті, який контент дивиться, – каже Дмитро Ревун. – Іншими словами, можна зробити навіть так, що на смартфон одного з батьків буде приходити аналітичний звіт про активність дитини в інтернеті. До речі, наразі технології настільки зробили крок вперед, що при наявності зубної щітки з функцією смарт можна відстежувати, скільки хвилин дитина чистила зуби і чи чистила взагалі, або ж щітка була просто увімкнена".

Функція "Батьківський контроль" дозволить батькам відстежувати місце розташування дитини за умови, що контрольоване пристрій у неї з собою, також дозволить відстежувати, які програми і як довго використовує дитина. Додатково можна налаштувати отримання звітів про активність дитини – це ще одна з можливостей "Батьківського контролю". Інтервал отримання може бути різним – від щоденного до щотижневого. Звернути увагу варто, якщо дитина активно відвідує групи, назви яких часом безглузді – наприклад, містять у собі букву і цифри.

Крім того, ця функція дозволяє блокувати пристрій, коли дитині час робити уроки або лягати спати, за допомогою нього можливо блокувати небажані програми. Завантажити та встановити функцію для Android можна, зайшовши в Play Store. В іPhone вона встановлена заздалегідь. Управляти функцією в подальшому можна, зайшовши в Налаштування.

Функція "Батьківський контроль" дозволяє істотно обмежувати коло сайтів для дитини. Це перше, що кидається в очі при її розгляді. Робити цього все ж не варто. Інакше можна спровокувати дитину заходити в Інтернет з інших пристроїв. Дмитро Ревун радить батькам насамперед просто відстежувати контент інтернет-груп, в яких перебуває дитина.

"Якщо провести правильно логістику налаштувань у гаджеті, то дитині можна заблокувати можливість вступу в певні групи. Якщо ж так вийшло, що вона все-таки туди потрапила, то однозначно потрібно вивчити контент. Також дитині потрібно роз'яснити, що такі групи можуть нести небезпеку не тільки для неї, а й її кращих друзів. Цей психологічний прийом добре спрацьовує".

Подібні рекомендації виокремили і співробітники прокуратур.

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Нагадаємо, раніше про небезпеки в інтернеті висловився уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Також повідомлялося про те, що напилися таблеток і школярки в Умані. Подробиці – в сюжеті.

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