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ЦВК оприлюднила явку на виборах мера в трьох містах

18 січня, 00:54

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Борисполі і Новгороді-Сіверському раніше обрані мери померли від COVID-19

Центральна виборча комісія оприлюднила остаточні дані щодо явки виборців у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському на повторне голосування на виборах мера 17 січня.

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Відповідні дані опубліковано на сторінці ЦВК у Facebook.

У Центрвиборчкомі розповіли, що станом на 20:00 (на час закриття дільниць) у Броварах проголосували 43,02% виборців, у Новгороді-Сіверському – 41,48%, а в Бориспіль лише 30,15%.

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Нагадаємо, проведення повторних виборів мерів у Борисполі та Новгороді-Сіверському зумовлене смертю переможців виборчих перегонів від наслідків коронавірусу.

Перевибори мера і міськради в Броварах міська ТВК призначила після того, як 9 листопада минулого року Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний суд підтвердив це рішення. Причиною такого рішення суд назвав ряд порушень, зокрема "права на вільні вибори, процедури таємного голосування, рівного виборчого права".

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