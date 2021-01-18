ЦВК оприлюднила явку на виборах мера в трьох містах

У Борисполі і Новгороді-Сіверському раніше обрані мери померли від COVID-19

Центральна виборча комісія оприлюднила остаточні дані щодо явки виборців у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському на повторне голосування на виборах мера 17 січня.

Реклама

Відповідні дані опубліковано на сторінці ЦВК у Facebook.

У Центрвиборчкомі розповіли, що станом на 20:00 (на час закриття дільниць) у Броварах проголосували 43,02% виборців, у Новгороді-Сіверському – 41,48%, а в Бориспіль лише 30,15%.

Нагадаємо, проведення повторних виборів мерів у Борисполі та Новгороді-Сіверському зумовлене смертю переможців виборчих перегонів від наслідків коронавірусу.

Перевибори мера і міськради в Броварах міська ТВК призначила після того, як 9 листопада минулого року Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний суд підтвердив це рішення. Причиною такого рішення суд назвав ряд порушень, зокрема "права на вільні вибори, процедури таємного голосування, рівного виборчого права".

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама