COVID може піднести сюрпризи: епідеміологи дали прогноз на 2021 рік

Нинішнього року розвиток пандемії коронавірусу може бути схожий на те, що було 2020-го: до літа захворюваність знизиться, а восени можна чекати нових спалахів, якщо до того часу не буде глобальної вакцинації. Про це йдеться в нашій статті "Що буде з пандемією 2021 року: чи допоможе вакцина, коли знімемо маски і вийдемо з карантину".

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Пандемія – проблема всього світу. І окремо в Україні ситуація не може істотно стати краще, якщо в інших країнах ситуація не поліпшується, і навпаки. Епідеміолог Людмила Мухарська прогнозує, що на початку 2021 року ситуація буде приблизно такою ж, як зараз.

"До літа, можливо, кількість хворих зменшуватиметься. Але до осені можливе знову зростання, якщо не буде глобальної вакцинації. Говорити про щось точно – дуже складно. Тому що саме захворювання, сам вірус – він змінюється. Змінюються його властивості. Повністю його характеристики не вивчені. Як буде з цим вірусом – можуть бути різні сюрпризи", – сказала вона.

Варто очікувати, що розвинені країни зупинять смертність за рахунок вакцинації, але тим не менше вірус продовжить поширюватися через сполучення з іншими країнами. А в країнах, які розвиваються, хвилі захворюваності триватимуть, прогнозує директор Revival Institute for Future, інфекціоніст Вадим Арістов.

"Якщо британський і південноафриканський варіант виявиться насправді заразнішим, то кількість інфікувань і смертей буде вище. Тому 2021 року будуть цифри вищі в країнах, що розвиваються. Увезення підвищуватимуть внутрішні спалахи, відповідно, можливо, будуть внутрішні заходи для зниження захворюваності. Без таких заходів інтенсивність захворюваності зростатиме", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в світі від COVID-19 вже померли понад 2 мільйони людей, а заражених коронавірусом – більше 93 мільйонів.

Відео: Сьогодні

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