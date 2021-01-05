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Дощі і тепло: прогноз погоди в Україні на 5 січня (карта)

5 січня, 07:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Найтепліше буде на півдні країни

В Україні сьогодні, 5 січня, в деяких регіонах пройдуть дощі.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, опади очікуються на заході країни. Температура повітря встановиться на рівні 1-6 градусів вище нуля. Вітер південно-східний, місцями пориви до 12 м/с.

На сході країни температура повітря становитиме 0-7 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть 1-4 градуси вище нуля.

А в південних областях температура повітря буде в межах від 6 до 9 градусів тепла.

На всій території України буде хмарно з проясненнями, але без опадів.

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Після того, як Новий рік в Україні пройшов без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка на українців чекає погода цієї зими та загалом до кінця року. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

Крім того, у Києві зафіксували аномально теплу ніч. Попередній такий рекорд погода в столиці встановила 17 років тому. Температура не опускалася нижче +4,5 за Цельсієм і побила рекорд 2003 року, коли в цей же час було не нижче +3.

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