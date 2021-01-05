Дожди и тепло: прогноз погоды в Украине на 5 января (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 5 января, в некоторых регионах пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются на западе страны. Температура воздуха установится на уровне 1-6 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный, местами порывы до 12 м/с.

На востоке страны температура воздуха составит 0-7 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут 1-4 градуса выше нуля.

А в южных областях температура воздуха будет в пределах от 6 до 9 градусов тепла.

На всей территории Украины будет облачно с прояснениями, но без осадков.

В тренде Народный синоптик рассказал, когда ждать снегопадов и морозов в Украине

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После того, как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая украинцев ждет погода этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

Кроме того, в Киеве зафиксировали аномально теплую ночь. Предыдущий подобный рекорд погода в столице установила 17 лет назад. Температура не опускалась ниже 4,5 по Цельсию и побила рекорд 2003 года, когда в это же время было не ниже +3.

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