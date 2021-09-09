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СЬОГОДНІ Новини України

Бійка в парламенті, "Північний потік-2" на старті і ЛГБТ-весілля – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 вересня, 22:02
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Мало кого з користувачів соцмереж залишило байдужим весілля дівчат в Харкові і паспортизація жителів ОРДЛО
Бійку в парламенті і інсценування весілля між двома дівчатами в Харкові обговорюватимуть ще довго / Колаж "Сегодня"
Бійку в парламенті і інсценування весілля між двома дівчатами в Харкові обговорюватимуть ще довго / Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найбільш обговорювані новини четверга, 9 вересня.

Бійка в парламенті

Мало кого залишила байдужою бійка у Верховній Раді народних депутатів Миколи Тищенка ( "Слуга народу") і Гео Лероса (колишній член "Слуги народу"). Лерос почав критикувати дії влади, а Тищенко вирішив захистити чесне ім'я президента.

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"За 28 років не було такого зашквару, як за два останніх дні ", – чомусь вважає користувач соцмереж Олександр Бойків.

"Забіяка – Коля, а Лерос – невинний ", – розсудив Микола Мовчан.

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"Це Тищенко треба покарати за те, що він не дав виступати людині за трибуною, якій надали час для виступу ", – вважає Людмила Шафорост .

Пєсков запустив трубу

Оптимістичну заяву про запуск російського газопроводу "Північний потік – 2" зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. На його думку, проєкт в завершальній стадії і вже ніщо і ніхто не зможе перешкодити введення труби в експлуатацію .

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Не всі користувачі соцмереж поділяють оптимізм Пєскова. "Це Мосфільм. Як і міст", – так прокоментував, наприклад, користувач Фарід Хоменеї.

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Паспортизують жителів ОРДЛО

Однозначно негативну реакцію в соцмережах отримала інформація, що співробітники СБУ зафіксували масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Як говориться в прес-службі відомства, окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше жителів тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року за прямою вказівкою з РФ примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами.

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Інформація про те, що в Харкові шляхом незвичайного перформансу представники ЛГБТ-спільноти зажадали рівного доступу до державних інституцій, зокрема – до реєстрації шлюбів – не викликало особливої підтримки в соцмережах. Інсценування нетрадиційного весілля двома дівчатами на східцях Центрального палацу одружень Харкова коментувалося в основному негативно.

"Мені все одно, чим і як вони займаються, але видовище зовсім неприємне. Згадую своє весілля, весілля моїх друзів і подруг в цьому ж палаці, в голові не вкладається. Такі "пари" могли б реєструвати в звичайному районному РАГСі, а не у палаці одруження! ", – вважає Світлана Кальміна.

"Відмінний перформанс! І висловили свою позицію, і відновили обговорення проблеми рівноправності в суспільстві", – одна з небагатьох підтримала користувач Таня Мазур.

лгбт
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