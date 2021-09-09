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Драка в парламенте и "Северный поток -2" на старте – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 сентября, 22:02
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Мало кого из пользователей соцсетей оставила равнодушным свадьба девушек в Харькове и паспортизация жителей ОРДЛО
Драку в парламенте и инсценировку свадьбы между двумя девушками в Харькове будут обсуждать еще долго / Коллаж "Сегодня"
Драку в парламенте и инсценировку свадьбы между двумя девушками в Харькове будут обсуждать еще долго / Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости четверга, 9 сентября.

Драка в парламенте

Мало кого оставила равнодушной драка в Верховной Раде народных депутатов Николая Тищенко ("Слуга народа") и Гео Лероса (бывший член "Слуги народа"). Лерос начал критиковать действия властей, а Тищенко решил защитить честное имя президента.

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"За 28 лет не было такого зашквара, как за два последних дня", – почему-то считает пользователь соцсетей Александр Бойков.

"Драчун – Коля, а Лерос – невиновен", – рассудил Николай Мовчан.

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"Это Тищенко надо наказать за то, что он не дал выступать человеку за трибуной, за которой предоставили время для выступления", – считает Людмила Шафорост.

Песков запустил трубу

Оптимистическое заявление о запуске российского газопровода "Северный поток – 2" сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, проект в завершающей стадии и уже ничто и никто не сможет помешать вводу трубы в эксплуатацию.

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Не все пользователи соцсетей разделяют оптимизм Пескова. "Это Мосфильм. Как и мост", – так прокомментировал, например, пользователь Фарид Хомении.

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Паспортизируют жителей ОРДЛО

Однозначно негативной реакции в соцсетях получила информация, что сотрудники СБУ зафиксировали массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Как говорится в пресс-службе ведомства, оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года по прямым указаниям из РФ принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.

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Информация о том, что в Харькове путем необычного перформанса представители ЛГБТ-сообщества потребовали равного доступа к государственным институциям, в частности – к регистрации браков – не вызвала особой поддержки в соцсетях. Инсценировка нетрадиционной свадьбы двумя девушками на ступеньках Центрального дворца бракосочетаний Харькова комментировалась в основном негативно.

"Мне все равно, чем и как они занимаются, но зрелище совершенно неприятное. Вспоминаю свою свадьбу, свадьбу моих друзей и подруг в этом же дворце, в голове не укладывается. Такие "пары" могли бы регистрировать в обычном районном ЗАГСе, а не во дворце бракосочетания!", – считает Светлана Кальмина.

"Отличный перформанс! И высказали свою позицию, и возобновили обсуждение проблемы равноправия в обществе", – одна из немногих поддержала пользователь Таня Мазур.

лгбт
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