Дружать проти Росії – в Кремлі прокоментували зустріч Зеленського та Байдена

Під час переговорів президента США Джозефа Байдена та президента України Володимира Зеленського тема Росії обговорювалася в негативному ключі. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС у четвер, 2 вересня.
"Російська тематика була високо на порядку денному американсько-українських переговорів. На жаль, переважно зі знаком мінус. Швидше, кажучи по-простому, там йдеться про українсько-американську дружбу проти Росії. Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії. Це може викликати тільки жаль", – сказав Пєсков.
Також він зазначив ймовірність введення нових санкцій з боку США.
"Імовірність продовження Вашингтоном санкційної політики присутня завжди. Ми знаємо, що Вашингтон чомусь дуже любить ці рестрикції і застосовує їх часто-густо стосовно найрізноманітніших країн. Не вважаємо таку позицію конструктивною", – додав Пєсков.
Президент України Володимир Зеленський вже третій день перебуває в США з офіційним візитом. Вчора він провів зустріч з американським колегою Джо Байденом, а сьогодні, 2 вересня, прибув до Каліфорнії.
Як проходила зустріч Зеленського і Байдена
Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня в Білому домі.
Байден насамперед заявив про прихильність США щодо суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.
А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.
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