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Дружать проти Росії – в Кремлі прокоментували зустріч Зеленського та Байдена

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
2 вересня, 11:41
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Російська тематика обговорювалася зі знаком мінус, вважає Пєсков
Пєсков: Україна та США дружать не для себе, а проти Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
Пєсков: Україна та США дружать не для себе, а проти Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час переговорів президента США Джозефа Байдена та президента України Володимира Зеленського тема Росії обговорювалася в негативному ключі. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС у четвер, 2 вересня.

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"Російська тематика була високо на порядку денному американсько-українських переговорів. На жаль, переважно зі знаком мінус. Швидше, кажучи по-простому, там йдеться про українсько-американську дружбу проти Росії. Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії. Це може викликати тільки жаль", – сказав Пєсков.

Також він зазначив ймовірність введення нових санкцій з боку США.

"Імовірність продовження Вашингтоном санкційної політики присутня завжди. Ми знаємо, що Вашингтон чомусь дуже любить ці рестрикції і застосовує їх часто-густо стосовно найрізноманітніших країн. Не вважаємо таку позицію конструктивною", – додав Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський вже третій день перебуває в США з офіційним візитом. Вчора він провів зустріч з американським колегою Джо Байденом, а сьогодні, 2 вересня, прибув до Каліфорнії.

Як проходила зустріч Зеленського і Байдена

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Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня в Білому домі.

Байден насамперед заявив про прихильність США щодо суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.

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