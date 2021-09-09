На трасі Київ – Одеса мікроавтобус із паломниками-хасидами потрапив у ДТП: є загиблий

Аварія сталася в четвер, 9 вересня, близько 4-ї ранку. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії

На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП. Фото: МВС

У Київській області на трасі Київ – Одеса сталося смертельне ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїлю.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, аварія сталася поблизу села Чупира. Автомобілем Mercedes Sprinter керував 37-річний водій, він перевозив 13 пасажирів – паломників-хасидів з міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

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За попередньою інформацією, водій автомобіля рухався в правій смузі з реверсним рухом і отримав осліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

Через це він різко повернув вліво, щоб уникнути лобового зіткнення, проте його транспортний засіб, виконуючи маневр правою стороною, зіткнулося із зустрічним автобусом. Mercedes Sprinter викинуло на інший бік дороги в поле, повідомили в МВС.

"Внаслідок ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який був у мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали", – йдеться в повідомленні.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку.

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Також нагадаємо, на Хортиці п'яний водій збив сім'ю – дитина у тяжкому стані.