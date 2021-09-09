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На трассе Киев-Одесса микроавтобус с паломниками-хасидами попал в ДТП: есть погибший

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
9 сентября, 08:56
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Авария произошла в четверг, 9 сентября, около 4 утра. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Фото: МВД
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Фото: МВД

В Киевской области на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов. Погиб гражданин Израиля.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, авария произошла вблизи села Чупира. Автомобилем Mercedes Sprinter управлял 37-летний водитель, он перевозил 13 пассажиров – паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".

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По предварительной информации, водитель автомобиля двигался в правой полосе с реверсным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.

В результате этого он резко повернул влево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле, сообщили в МВД.

"В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили", – говорится в сообщении.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
  • нарушение правил маневрирования – 22%
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
  • пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса протащил по асфальту зажатую в дверях женщину.

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Также напомним, на Хортице пьяный водитель сбил семью – ребенок в тяжелом состоянии.

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