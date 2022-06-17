Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки
СЬОГОДНІ Новини України

Єврокомісія підтримала статус кандидата у члени ЄС для України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 червня, 13:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україні офіційно рекомендували надати статус кандидата на членство у ЄС. Таке рішення винесла Єврокомісія 17 червня у Брюсселі, повідомляє "Україна 24".

Єврокомісія ухвалила рішення із застереженнями, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС містить умови, які Київ має виконати. Ці умови належать до сфери верховенства права та боротьби з корупцією.

Реклама

Надання статусу кандидата на вступ до ЄС означає, що Україні доведеться провести низку реформ для відповідності критеріям, а згодом отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 17 червня
1
Особовий склад 32150
Особовий склад
2
Танки 1456
Танки
3
ББМ 3563
ББМ
4
Артилерія 734
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 233
РСЗВ
7
Літаки 215
Літаки
8
Гелікоптери 180
Гелікоптери
9
БПЛА 593
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2496
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Сергій Чорнобривець - парамедик екстреної медичної допомоги з Маріуполя, який 22 доби поспіль (з короткими перервами на сон) рятував життя людей. Сотні поранених маріупольців вижили завдяки йому.
Історія медика
Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20986.39

Bitcoin Cash (BCH)

108.91

Binance Coin (BNB)

217.97

Ethereum (ETH)

1092.96

Litecoin (LTC)

46.57

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,60 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти