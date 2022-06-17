Єврокомісія підтримала статус кандидата у члени ЄС для України

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Україні офіційно рекомендували надати статус кандидата на членство у ЄС. Таке рішення винесла Єврокомісія 17 червня у Брюсселі, повідомляє "Україна 24".

Єврокомісія ухвалила рішення із застереженнями, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС містить умови, які Київ має виконати. Ці умови належать до сфери верховенства права та боротьби з корупцією.

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Надання статусу кандидата на вступ до ЄС означає, що Україні доведеться провести низку реформ для відповідності критеріям, а згодом отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.