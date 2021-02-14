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Загибель трьох військових на Донбасі: Зеленський доручив Тарану та Хомчаку з'ясувати всі обставини

14 лютого, 15:48

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Військовослужбовці підірвались на невідомому вибуховому пристрої поблизу Новолуганського

Президент України Володимир Зеленський дав термінове доручення міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку. Вони повинні прибути в зону ООС та встановити обставини загибелі трьох українських військовослужбовців 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр,що підірвались на вибуховому пристрої в районі Новолуганського.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Ми бережемо життя наших солдатів, на дипломатичному рівні через складні переговори домовляємося про встановлення режиму припинення вогню – і потім читаємо про загибель наших військових від мін на контрольованій нами території. Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в "Борисполі", – наголосив президент.

Нагадаємо, що 14 лютого близько 10-ї ранку в районі Новолуганського підірвались троє військових: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.

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Раніше російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні Операції об'єднаних сил. Він зник 28 січня.

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Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін запевнив, що Росія "не кине Донбас".

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