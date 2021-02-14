Загибель трьох військових на Донбасі: Зеленський доручив Тарану та Хомчаку з'ясувати всі обставини

Президент України Володимир Зеленський дав термінове доручення міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку. Вони повинні прибути в зону ООС та встановити обставини загибелі трьох українських військовослужбовців 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр,що підірвались на вибуховому пристрої в районі Новолуганського.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Ми бережемо життя наших солдатів, на дипломатичному рівні через складні переговори домовляємося про встановлення режиму припинення вогню – і потім читаємо про загибель наших військових від мін на контрольованій нами території. Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в "Борисполі", – наголосив президент.

Нагадаємо, що 14 лютого близько 10-ї ранку в районі Новолуганського підірвались троє військових: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.

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