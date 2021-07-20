Самоізоляція невакцинованих і рішення США та ФРН щодо "Північного потоку – 2" – головні новини за ніч

МОЗ хоче посилити правила в'їзду в країну невакцинованих від COVID, а у Байдена і Меркель майже готова угода щодо російського газопроводу

Самоізоляція і Джо Байден з Ангелою Меркель / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Оборонний комплекс "ДНР"

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Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ" про створення "оборонно-промислового комплексу". Бойовики нібито хочуть розробляти і виробляти продукцію цивільного, військового та подвійного призначення.

В Україну через "Північний потік – 2" їде радник Держдепу

Радник Держдепартаменту Сполучених Штатів Дерек Шолле 20-21 липня відвідає Україну, а потім Польщу для обговорення зокрема "спільної стурбованості" щодо газопроводу "Північний потік – 2" і енергетичної безпеки.

Дерек Шолле їде в Україну через "Північний поток – 2" / колаж "Сьогодні"

Самоізоляція при в'їзді в Україну

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Міністерство охорони здоров'я пропонує посилити контроль під час перетину державного кордону у зв'язку зі зростанням у світі захворюваності на COVID-19, зокрема викликаної штамом "Дельта", і ввести обов'язкову самоізоляцію при в'їзді в Україну невакцинованих осіб.

Угода США і ФРН щодо "Північного потоку – 2"

Сполучені Штати і Німеччина близькі до врегулювання розбіжностей щодо російського газопроводу "Північний потік – 2" і в найближчі дні мають намір оголосити про укладення відповідної угоди.

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