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Рік перемог Зеленського: звільнення українців з полону і земельна реформа

10 січня, 14:04

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Влада назвала головні свої перемоги

В Офісі президента України Володимира Зеленського підбили підсумки 2020 року. Минулий рік вважають вдалим для України.

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Про це повідомляє пресслужба президента.

"96 звільнених з полону українців, найдовше в історії війни перемир'я, майже 4000 кілометрів побудованих доріг, доступні кредити для бізнесу", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, до перемог команда Зеленського віднесла підвищення середньої зарплати, легалізацію грального бізнесу, земельну реформу та інші події, які відбулися 2020 року в Україні.

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Про коронавірус, з яким Україна, як і весь світ, боролася майже весь 2020 рік, у підсумковому відео не згадували. Автори звернули увагу лише на політичні події, які влада вважає своїми досягненнями.

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Відзначимо, що не всі зміни минулого року українці вважають позитивними і часто вони виходили на акції протесту, наприклад, через земельну реформу або протести ФОПів.

Раніше ми повідомляли, що 20 травня президент України відсвяткував першу річницю своєї інавгурації. З цього приводу Володимир Зеленський дав велику пресконференцію, на якій постарався відповісти на питання, яких за останній час накопичилося багато. У тому числі на питання вельми неприємні – щодо невиконаних обіцянок і несправджених народних сподівань.

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Володимир Зеленський досягнення 2020
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