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Держава піднімає мінімальні роздрібні ціни на алкоголь

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
13 вересня, 23:53
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Мінекономіки вважає, що це допоможе боротися з тіньовим ринком
У Міністерстві економіки вирішили змінити мінімальні ціни на алкоголь / Колаж "Сьогодні"
У Міністерстві економіки вирішили змінити мінімальні ціни на алкоголь / Колаж "Сьогодні"

Ціни на алкоголь найближчим часом знову зміняться. Міністерство економіки розробило проєкт постанови про затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольну продукцію, що дасть можливість в черговий раз підвищити ціни легальним виробникам.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

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У повідомленні сказано, через подорожчання сировини і матеріалів, що використовуються в галузі, легальні виробники алкогольних напоїв без актуалізації МРЦ не можуть підняти вартість свого продукту до економічного обґрунтованого. Адже вони не витримують конкуренції з нелегальними виробниками, які через використання сировини з нелегального ринку формують пропозицію товару за мінімально допустимою ціною.

"Інструмент мінімальних роздрібних цін, разом із показниками вартості і якості, забезпечує конкуренцію на ринку алкогольних напоїв. Це зменшує сегмент тіньового ринку, витісняючи його із легального продажу за ціновим фактором", – вважає заступник міністра Сергій Теленик.

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При цьому він зазначив, що Мінекономіки спільно з Державною установою "Інститут економіки та прогнозування НАН України" опрацьовують алгоритм проведення розрахунків МРЦ та вивчають можливості його удосконалення.

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