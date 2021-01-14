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Готові до справжньої зими? Де в п'ятницю вдарять найлютіші морози (карта)

14 січня, 16:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тепла зима закінчилася. Традиційно ближче до Водохреща прийшли холоди

Із завтрашнього дня, 15 січня, арктичне повітря приморозить Україну, ще й так, що в деяких областях буде понад 10 градусів морозу. Причому вночі і вдень очікується приблизно однакова температура.

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В Укргідрометцентрі показали карту, в яких областях буде найхолодніше.

Найхолодніші регіони у п'ятницю:

  • Київ і область – 9-11 морозу;
  • Житомирська область – 9-11;
  • Тернопільська область – 9-11;
  • Рівненська область – 9-11;
  • Волинська область – 9-11;
  • Хмельницька область – 8-10;
  • Вінницька область – 8-10;
  • Чернігівська область – 8-10.

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В інших західних, центральних і східних областях буде 4-9 градусів морозу. На півдні і в Донецькій області 1-4 градуси нижче нуля. При цьому скрізь, крім південних областей, буде йти сніг.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", через прихід сильного похолодання українцям дали поради, як пережити морози.

Відео: Сьогодні

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погода синоптики прогноз погоди морози

Джерело: Сьогодні

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