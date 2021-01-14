Україну накрив холодний циклон: поради, як пережити сильні морози

Українцям також пояснили, що у жодному разі не можна робити в сильний мороз

Україну накрив циклон, який приніс холод і снігопади – вже засипало Одесу, Дніпро, Харків, Львів, Миколаїв та Запоріжжя, але попереду нас чекають люті морози до 20 градусів. Кореспондент Юлія Юліна розповість, як українцям не замерзнути за такого "мінусу".

Реклама

Українці заздалегідь почали готуватися до сильних холодів після попереджень синоптиків: продавці на ринках утеплюють свої робочі місця, ставлять обігрівачі, самі одягаються тепліше.

Відео: Сьогодні

Що радять лікарі:

одягатися в кілька шарів, але в міру, щоб не спітніти – волога швидко охолоджує тіло;

обов'язково подбати про руки та ноги, не забувати про шапку – саме через відкриту голову ми втрачаємо велику кількість тепла;

на обличчя і руки можна нанести жирний крем – він знижує агресивну дію холодів;

якщо замерзли – потрібно рухатися;

у жодному разі не зігріватися алкоголем – він тільки пригнічує відчуття холоду.

"Не можна руки гріти окропом. Якщо ви почнете різко прогрівати це все, ви можете порушити шкірні покрови, ви можете порушити клітинні мембрани", – попередив експерт з громадського здоров'я Андрій Косінов.

Втім, є в холодній погоді і плюси. У мороз повітря стає чистішим, рівень кисню в ньому зростає. Тому прогулянки тривалістю до 20 хвилин підвищують імунітет.

Як повідомляли новини "Сьогодні", українців попередили про погіршення погоди- сильні снігопади, лавини, ожеледь і сильний вітер. А ближче до вихідних прийдуть сильні морози.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама