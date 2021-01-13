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Перевернуті авто і великі затори: що накоїла негода в різних містах України (відео)

13 січня, 17:51

Тетяна Очеретяна , Ірина Антонюк

Багато авто вилетіло в кювет

Україну накрив циклон, який приніс снігопади і холоди. Поки найбільше страждають південні і східні області. У Карпатах можливе сходження снігових лавин.

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"Сьогодні" з'ясували, яка ситуація на дорогах України.

Так, жителі Запоріжжя кажуть, що так сильно їх засипало снігом вперше за три роки. Комунальники активно чистять сніг і засипають все піском.

А ось в Южному Одеської області через слизьку дорогу утворилися величезні затори. Кілька автомобілів вилетіли в кювет на трасі Одеса – Рені. А в Арцизі не впорався з керуванням водій пасажирського автобуса.

Неподалік Кропивницького через негоду зіштовхнулися легковик і мікроавтобус. Понівечені машини вилетіли з траси. У результаті одна людина загинула, ще одна в лікарні.

Відео: Сьогодні
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Харківську область теж замело. Через снігопад машина швидкої допомоги злетіла в кювет. Медики поспішали до чоловіка, який застряг у заметах. Поки рятувальники діставали "швидку" із заметів, фельдшери пішки добралися до потерпілого.

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А в Донецькій області перекинувся автобус з пасажирами. Через ожеледицю авто вилетіло з траси, збило знак і зачепило паркан кафе. На щастя, ніхто не постраждав.

Усю ніч йшов сніг і в Дніпрі. Вранці насипало до 15-ти сантиметрів. Центральні вулиці комунальники вже розчистили, проте в мікрорайонах – суцільна снігова каша.

У Сумах не квапляться розчищати дороги, тому проїхати вулицями складно. Сталося багато ДТП, громадський транспорт став у заторах. Втім, багато жителів такій погоді зраділи і пересіли на санки.

Нагадаємо, раніше ми показували фото і відео того, що відбувається сьогодні в засніженому Харкові.

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ДТП сніг затори комунальники Украина снігопади
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