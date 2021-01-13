Перевернуті авто і великі затори: що накоїла негода в різних містах України (відео)

Україну накрив циклон, який приніс снігопади і холоди. Поки найбільше страждають південні і східні області. У Карпатах можливе сходження снігових лавин.
"Сьогодні" з'ясували, яка ситуація на дорогах України.
Так, жителі Запоріжжя кажуть, що так сильно їх засипало снігом вперше за три роки. Комунальники активно чистять сніг і засипають все піском.
А ось в Южному Одеської області через слизьку дорогу утворилися величезні затори. Кілька автомобілів вилетіли в кювет на трасі Одеса – Рені. А в Арцизі не впорався з керуванням водій пасажирського автобуса.
Неподалік Кропивницького через негоду зіштовхнулися легковик і мікроавтобус. Понівечені машини вилетіли з траси. У результаті одна людина загинула, ще одна в лікарні.
Харківську область теж замело. Через снігопад машина швидкої допомоги злетіла в кювет. Медики поспішали до чоловіка, який застряг у заметах. Поки рятувальники діставали "швидку" із заметів, фельдшери пішки добралися до потерпілого.
А в Донецькій області перекинувся автобус з пасажирами. Через ожеледицю авто вилетіло з траси, збило знак і зачепило паркан кафе. На щастя, ніхто не постраждав.
Усю ніч йшов сніг і в Дніпрі. Вранці насипало до 15-ти сантиметрів. Центральні вулиці комунальники вже розчистили, проте в мікрорайонах – суцільна снігова каша.
У Сумах не квапляться розчищати дороги, тому проїхати вулицями складно. Сталося багато ДТП, громадський транспорт став у заторах. Втім, багато жителів такій погоді зраділи і пересіли на санки.
Нагадаємо, раніше ми показували фото і відео того, що відбувається сьогодні в засніженому Харкові.
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