Україну засипає снігом (фото, відео)

В Україні сьогодні, 13 січня, панує по-справжньому зимова погода – країну засипає снігом. У Мережі з'явилися фото зимової казки.
Загалом опади у вигляді снігу (подекуди з дощем) спостерігаються у Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.
Багато снігу випало в Одесі, він не припиняється з ночі.
На південь України нарешті дісталася справжня зима.
Така сама ситуація в Миколаєві.
Зважаючи на те, що температура у місті до – 2 градусів, сніг на вулицях не тане.
Харків теж замітає. Місцеві жителі розповідають, що на вулицях міста працюють снігоприбиральні машини.
Місто застигло у заторах.
Зима не обійшла і Дніпро. Через засніжені дороги все місто зараз в тягучках, відбулося вже кілька ДТП.
Дороги вже очищають, але багато вулиць поки в снігу.
Далі від проїзної частини сніг місцями зовсім неторканий.
Замітає і Луганську область. Дивіться відео з Сєвєродонецька:
Раніше ми повідомляли, що в Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів.
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