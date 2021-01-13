Україну засипає снігом (фото, відео)

Через сніг на дорогах затори

В Україні сьогодні, 13 січня, панує по-справжньому зимова погода – країну засипає снігом. У Мережі з'явилися фото зимової казки.

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Загалом опади у вигляді снігу (подекуди з дощем) спостерігаються у Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

Багато снігу випало в Одесі, він не припиняється з ночі.

На південь України нарешті дісталася справжня зима.

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Така сама ситуація в Миколаєві.

Зважаючи на те, що температура у місті до – 2 градусів, сніг на вулицях не тане.

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Харків теж замітає. Місцеві жителі розповідають, що на вулицях міста працюють снігоприбиральні машини.

Місто застигло у заторах.

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Зима не обійшла і Дніпро. Через засніжені дороги все місто зараз в тягучках, відбулося вже кілька ДТП.

Дороги вже очищають, але багато вулиць поки в снігу.

Далі від проїзної частини сніг місцями зовсім неторканий.

Замітає і Луганську область. Дивіться відео з Сєвєродонецька:

Раніше ми повідомляли, що в Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів.

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