Хуліганство, наркотики і вбивство. За що ще можуть посадити Стерненка

Хоча суд істотно пом'якшив, він все ще може опинитися за ґратами, але вже в іншій справі

Сергій Стерненко / Фото: Радіо Свобода

У понеділок, 31 травня, Одеський апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції стосовно ексголови обласної організації "Правого сектору" Сергія Стерненка. Замість 7 років і 3 місяців в'язниці активіст отримав рік умовного терміну. Рішення було прийнято у справі про напад і викрадення керівника одеського відділення партії "Родіна" Сергія Щербича.

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Однак поки рано говорити, що Сергію Стерненку більше не загрожує тюремний строк.

Наразі активіст фігурує ще в трьох кримінальних справах.

Звинувачення у вбивстві

24 травня 2018 у Одесі на Сергія Стерненка вчинили напад двоє чоловіків – Іван Кузнецов і Олександр Ісайкул. Для захисту Стерненко використовував ніж – обидва нападники отримали поранення і втекли. Кузнецов помер від поранення в серце за 100 метрів від того місця, де почалася бійка.

Стерненко стверджує, що поранення в серце Кузнецов отримав під час бійки. Однак слідство вважає, що Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і вже тоді завдав йому смертельне поранення.

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11 червня 2020 року активісту повідомили про підозру за двома статтями :

ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. – строк від 7 до 15 років.

ст. 263 ч. 2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу). Карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Після вручення підозри активіст був поміщений під домашній арешт.

21 січня 2021 року суд скасував домашній арешт і звільнив Стерненка під особисту поруку народного депутата від партії "Голос" Романа Лозинського.

Хуліганство

18 листопада 2017 Стерненко брав участь в акції проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Акція переросла в зіткнення протестувальників з правоохоронців, серед постраждалих опинився начальник обласної поліції.

Стерненка і ще двох активістів затримали за звинуваченням в організації масових заворушень, три дні він провів у СІЗО, заставу в розмірі 600 тисяч грн за нього вніс на той момент голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов.

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Апеляційний суд заставу скасував, прийнявши рішення про особисте зобов'язання. Звинувачення перекваліфікували в хуліганство.

За просте (некваліфіковане) хуліганство передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17 000 гривень), арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років. Найсуворіше покарання за кваліфіковане хуліганство (без сполучення з іншими) – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зв'язок з наркоторговцями

29 листопада 2017 року проти Стерненка була відкрита кримінальна справа про пособництво в збуті наркотиків, вчиненому організованою групою (частина 5 ст. 27, частини 3 ст. 307 КК України). Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

За версією слідства, 2014 року Стерненко і його соратники по "Правому сектору" імовірно надавали послуги наркоточкам: "кришували" їх за 1000 доларів на місяць.

Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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Докладніше про ситуацію навколо активіста читайте в матеріалі "Мене засудили за один патрон, але у мене їх 860". Чому суд змінив вирок Стерненку.