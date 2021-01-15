Як наважитись на великі зміни, щоб зробити дітей щасливими

Подружжя Ільницьких знає, як зробити дітей щасливими. Вони виховують вісьмох хлопчиків і дівчаток у дитячому будинку сімейного типу. Ці малюки до зустрічі з батьками перебували в інтернатних закладах та лише мріяли про справжню родину.

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Як тепер змінилося їхнє життя, розповідають для новин "Сьогодні" Ростислав Сисоєв, Ольга Коваленко і Володимир Конопля.

У цій родині захоплюються пригодами. Тетяна Ільницька, мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу, розповідає, як родина відвідувала великі міста, їздила на море, підіймалась на гору Піп Іван. На першому фото всі веселі і повні наснаги, на другому, коли піднялися на гору – виснажені, але задоволені.

Минулого літа вони багато подорожували. Позаду – сотні кілометрів і годин спільно проведеного часу. Тетяна каже, що вони були в одному бусі, постійно кудись їхали, перебували в русі. Після цього літа реально з’явилося відчуття, що вони – сім’я.

Тетяна та Олег Ільницькі вже півтора року, як стали мамою і татом для вісьмох дітей. Вони й раніше мріяли створити дитячий будинок сімейного типу, але на Львівщині, де мешкали, це зробити не вдалося. Тоді наважилися на великі зміни.

"У нас була робота, у нас було там своє життя. Ми це все закрили, залишили там ще двоє своїх дітей, приїхали сюди, розклали речі і почали все з початку. Було бажання допомогти, віддати любов свою таким дітям, які потребують. Навчити їх чогось", – каже Тетяна.

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Подружжя виховало двох доньок. Вони вже дорослі. Згодом Тетяна та Олег зрозуміли, що їхньої батьківської любові вистачить й іншим дітям. Вихованці Ільницьких швидко розвиваються – Кароліна та Оля гарно малюють і мріють стати дизайнерами. А Данило захопився футболом та охоче допомагає батькові в домашніх справах – квасить капусту і фарбує стіни.

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Весь свій час Олег і Тетяна присвячують дітям, але кажуть, що й батькам потрібна підтримка, тому з великим задоволенням відвідували навчання для наставників, організовані Фондом Ріната Ахметова. Та й подарунки на свята від Фонду – теж приємно отримувати.

Юлія Єршова, директорка з комунікацій Фонду Ріната Ахметова, каже:

"Акція, що була започаткована 20 років тому, лягла в основу одного з головних напрямів діяльності Фонду. Турбота і допомога дітям стали пріоритетними. Сьогодні Фонд Ріната Ахметова – лідер національного всиновлення в Україні".

У рамках проєкту Фонду було створено 41 дитячий будинок сімейного типу, а понад 10 тисяч дітей-сиріт знайшли сім’ї. Батько-вихователь Олег Ільницький переконаний, ця робота – важлива для таких сімей, для інтернатів і для прийомних дітей.

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Цієї зими учасниками акції від Фонду стали понад 100 тисяч дітлахів.

Також нагадаємо, що за останні шість років вітання від Ріната Ахметова отримали 700 тисяч хлопчиків і дівчаток.

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