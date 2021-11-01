Як я оплачу 17 тис., якщо зарплата 6? Під час перевірки поліцією COVID-сертифікатів почалися конфлікти

У Києві набули чинності правила "червоної зони" та додаткові обмеження, запроваджені КМДА

Ситуація з коронавірусом у столиці погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні

Проїзд у громадському транспорті дозволено за наявності хоча б жовтого COVID-сертифіката (про одну дозу вакцини від коронавірусу), негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген, який зроблено не пізніше ніж 72 години тому.

Сайт "Сьогодні" зібрав реакції людей на запровадження карантинних обмежень у Києві.

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У Києві розпочалася перевірка COVID-сертифікатів у маршрутках та автобусах.

"Є сертифікат? Вакцинувалися? Тільки збиралися? У вас нічого немає, сертифіката немає? Ходімо зі мною", – каже поліцейський одному з пасажирів.

Потім поліцейський проінформував чоловіка, що треба скласти адмінпротокол.

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На пасажира з міжобласного автобуса склали протокол через відсутність маски та сертифіката.

Чоловік сказав, що не знає як сплатити штраф, бо його зарплата 6 тисяч гривень, а штраф 17 тисяч.

Одного з пасажирів висадили із маршрутки. Він був категорично налаштований проти вакцини.

"Я не можу працювати, я не можу пересуватися та жити. У мене здоровий імунітет, навіщо мені вакцинуватися?" – каже чоловік.

Але є й ті люди, які підтримують вакцинацію.

"Людина сама робить собі гірше. І поліція дуже мляво до цього ставиться. Треба жорстко на це реагувати. Я прихильник здоров'я, життя дітей, людей і всіх. Але ця вакцинація не від епідемії, а від смерті. Треба щоб кожен зрозумів", – каже киянка Наталія Миколаївна.

Список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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