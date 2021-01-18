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Карантин в Україні продовжать до 31 березня – Шмигаль

18 січня, 10:43

Віталій Семченко Віталій Семченко

При цьому "зимовий" локдаун завершиться 25 січня

Уряд не планує продовжувати "зимовий" локдаун, однак після його закінчення країна повернеться до обмежень "помаранчевої" зони – такий карантин триватиме до 31 березня.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"З 25 (січня) ми перейдемо, ймовірно, до "помаранчевої" зони, яка діяла до запровадження цих правил. Поточний карантин запроваджено до кінця лютого. Найімовірніше, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Наразі немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", – зазначив він.

При цьому глава уряду закликав українців "не тішити себе ілюзіями" передчасно, бо карантин триватиме ще дуже довго.

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Нагадаємо, в Україні діє "зимовий" локдаун, який торкнувся сфери торгівлі і послуг, роботи кафе, ресторанів і громадського транспорту. Що важливо знати про обмеження – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Раніше також прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому на час локдауну заборонили продаж шкарпеток.

Крім того, раніше ми розповідали, чи закриє локдаун ополонки на Водохреще в Києві?

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