Критична ситуація з COVID-19 у лікарнях Львова та потужний вибух у Нігерії — головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Скоро лікарям доведеться вибирати, кого рятувати. Що відбувається у COVID-лікарні Львова
У Львівській інфекційній лікарні пацієнтів розміщують у навчальних кімнатах і коридорах, оскільки місця у палатах вже немає. Серед тяжких пацієнтів з коронавірусною хворобою в Україні тільки 5% щеплених. Це переважно хворі із серйозними патологіями. Усі решта – невакциновані.
Скелет найбільшого трицератопса продали за рекордну для Європи суму
Найбільший з коли-небудь виявлених скелетів трицератопса завдовжки вісім метрів пішов з молотка за шалені 6,6 мільйона євро.
У США госпіталізували патріарха Варфоломія
У США в лікарню Університету Джорджа Вашингтона госпіталізували Вселенського патріарха Варфоломія. Патріарх відчув нездужання перед від'їздом на службу в Собор Святої Софії.
Щонайменше 25 загиблих: у Нігерії прогримів потужний вибух на нафтопереробному заводі
У Нігерії в штаті Ріверс стався потужний вибух і пожежа на незаконному нафтопереробному заводі. Загинуло щонайменше 25 людей, у тому числі неповнолітні.