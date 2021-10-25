Критическая ситуация с COVID-19 в больницах Львова и мощный взрыв в Нигерии — главные новости за ночь

В больницах Львова нет мест в палатах для больных коронавирусом, а в Нигерии прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

В больницах Львова пациентов с COVID-19 размещают в учебных комнатах и коридорах, а в Нигерии на незаконном заводе произошел взрыв, который унес жизни по меньшей мере 25 человек/Коллаж: Сегодня

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Скоро врачам придется выбирать, кого спасать. Что происходит в COVID-больнице Львова

Во Львовской инфекционной больнице пациентов размещают в учебных комнатах и коридорах, поскольку места в палатах уже нет. Среди тяжелых пациентов с коронавирусом в Украине только 5% привитых. Это в основном больные с серьезными патологиями. Все остальные – невакцинированные.

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Коронавирус в Украине не утихает / Фото: Коллаж: Сегодня

Скелет самого крупного трицератопса продали за рекордную для Европы сумму

Крупнейший из когда-либо обнаруженных скелетов трицератопса длиной восемь метров ушел с молотка за сумасшедшие 6,6 миллиона евро.

Скелет трицератопса продали за 6,6 млн евро / Фото: REUTERS

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В США госпитализировали патриарха Варфоломея

В США в больницу Университета Джорджа Вашингтона госпитализировали Вселенского патриарха Варфоломея. Патриарх почувствовал недомогание перед отъездом на службу в Собор Святой Софии.

Патриарх Варфоломей почувствовал недомогание/Коллаж: Сегодня

По меньшей мере 25 погибших: в Нигерии прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

В Нигерии в штате Риверс произошел мощный взрыв и пожар на незаконном нефтеперерабатывающем заводе. Погибло по меньшей мере 25 человек, в том числе несовершеннолетние.

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