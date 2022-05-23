Медведчук почав здавати СБУ спільників з Адміністрації президента

Затриманий депутат Віктор Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.
Про це повідомила Служба безпеки України.
"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а за фактом – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – розповів Медведчук.
Затриманий депутат запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання Порошенка. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників удвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.
Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – у ватажків бойовиків.
"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – повідомив затриманий.
Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, – колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.
Наразі СБУ продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.
До речі, свідчення Медведчука є сумнівними. Наразі депутат перебуває під арештом, а його кум президент РФ Володимир Путін не збирається звільняти та рятувати затриманого. Тому Медведчук готовий підписати будь-які свідчення.
Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним з ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольців.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
- Охоронець, який працював на депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, розповів, що затриманий політик ховався у Києві біля Протасового Яру у будинку за адресою Яслинська, 11В. Триповерхова будівля розташована на площі близько 800 квадратних метрів.
- 18 квітня Медведчук звернувся до президентів України та РФ із закликом обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.