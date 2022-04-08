"Метінвест Політехніка" не буде зупиняти роботу – як навчатимуть студентів

Розповідаємо, у якому форматі університет "Метінвест Політехника" прийматиме студентів

Як працюватиме університет у нових умовах

Університет "Метінвест Політехніка" не може розпочати освітній процес у вересні цьогоріч, як планувалося раніше, але роботу заклад не зупинятиме, а продовжить її в онлайн режимі.

Про це розповів ректор вузу Олександр Поважний.

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"Звісно, наш університет, розташований у пекельному нині Маріуполі, не може продовжувати діяльність. Але роботу Політехніка не зупиняла і не буде цього робити. Плани прийшлося скоригувати, та нам вдалося зберегти практично весь професорсько-викладацький склад університету, щоб забезпечити на цьому етапі дистанційну роботу", – зазначив ректор.

За словами Поважного, завдяки потужному викладацькому складу "Метінвест Політехніка" не тільки продовжить всі курси підвищення кваліфікації, але й створит нові, наприклад - з перекваліфікації.

На думку ректора, наразі може бути великий запит на перекваліфікацію, оскільки під час війни люди масово втрачають роботу і захочуть знайти іншу.

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Генеральний директор "Метінвест" Юрій Риженков раніше заявив, що університет не зможе відкритися у звичному форматі до початку навчального року.

Найважливіше, що вдалося зберегти компанії – це кістяк талановитих викладачів, які обов’язково почнуть роботу після перемоги.

Робота в умовах війни

Не лише університет працює попри екстремальні умови, група "Метінвест" Ріната Ахметова є одним із найбільших постачальників продукції до Європи навіть під час війни.

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За словами гендиректора компанії, зараз на 80% працює Каметсталь у Кам'янському, а ГЗК у Кривому Розі працюють на 35-40% завантаження.

Окрім цього продовжує роботу шахтоуправління Покровське та підприємства компанії за кордоном.

"Сьогодні" також писали, що "Метінвест" почав виробництво пластин для бронежилетів і розповідали, як компанія переводить промисловість на військові рейки.