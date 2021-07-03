Потужні зливи і грози. Де погода в суботу не порадує українців (карта)

Синоптики прогнозують дуже високу температуру 3 липня, але дощі заллють всю країну

Погода в Україні в суботу буде дощовою, колаж: "Сьогодні"

У суботу, 3 липня, погода в Україні буде дощовою у всіх регіонах, а температура вдень триматиметься в межах 22-28 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометрцентр.

Так, на заході країни опади очікуються як вдень, так і вночі. Температура коливатиметься в межах 22-25 градусів, вночі очікується від 14 до 17 градусів.

На півночі України також погода не порадує мешканців регіонів, адже дощитиме і вдень, і вночі, хоча температура і буде високою. Синоптики прогнозують до 28 градусів тепла.

На сході України також очікуються потужні зливи з грозами. Вдень температура коливатиметься в межах 30 градусів, а вночі спека спаде до позначки 19-21 градуса.

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На півдні країни буде не так жарко – вдень температура буде від 25 до 28 градусів, а вночі очікується від 18 до 20 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що обрушилася на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.

Тим часом в Канаді людей "косить" вбивча 50-градусна спека. Детальніше про це – в нашому сюжеті: