Поки дощі, але спека вже на підході: як зміниться погода в Україні в найближчі дні

На вихідних ні пляжу, ні відпочинку на природі – скрізь будуть лити дощі, а з початку наступного тижня почне підвищуватися температура

У найближчі дні знову повернеться пекельна спека. Фото: REUTERS / Jennifer Gauthier

На вихідних і на початку наступного тижня все області будуть заливати безпросвітні дощі і тільки з 7 липня вони практично повністю припиняться. Також в цей день різко припече, в деяких областях температури підвищиться на кілька градусів.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У суботу, 3 липня, всюди дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На заході 21-24 тепла, у центрі, на півночі і півдні 25-28, а на сході до +31. У Києві 26-28 і дощ.

У неділю, 4 липня, погода особливо не зміниться: всюди дощі з грозами, а температура від 24 градусів на заході до +32 на сході.

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У понеділок, 5 липня, у всіх областях 26-28 градусів (навіть на сході спаде спека після +32) і знову дощі.

У вівторок, 6 липня, дощі припиняться лише у Чернігівській, Сумській областях та на Закарпатті. На заході буде комфортні 24-27 градусів, у Закарпатській області до +32. У решті регіонів 27-29 градусів.

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У середу, 7 липня, захід країни накриє 30-градусна спека. В інших областях синоптик обіцяють до +29. Практично по всій Україні ніяких дощів і сонце -опади лише в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що ринула на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.

А у Львові днями пройшла сильна злива, що супроводжувалася справжньою бурею. Вітер валив дерева і зносив дахи, а деякі вулиці міста перетворилися на річки. Користувачі Мережі досі жартують про потужні бурі в місті. Дивіться найкращі меми.

Тим часом у Канаді людей "косить" убивча 50-градусна спека. Детальніше про це – в нашому сюжеті: