Мощные ливни и грозы. Где погода в субботу не порадует украинцев (карта)

Синоптики прогнозируют очень высокую температуру 3 июля, но дожди зальют всю страну

Погода в Украине в субботу будет дождливой, коллаж: "Сегодня"

В субботу, 3 июля, погода в Украине будет дождливой во всех регионах, а температура днем будет держаться в пределах 22-28 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометрцентр.

Так, на западе страны осадки ожидаются как днем, так и ночью. Температура будет колебаться в пределах 22-25 градусов, ночью ожидается от 14 до 17 градусов.

На севере Украины также погода не порадует жителей регионов, ведь дожди будут и днем, и ночью, хотя температура и будет высокой. Синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла.

На востоке Украины также ожидаются мощные ливни с грозами. Днем температура будет колебаться в пределах 30 градусов, а ночью жара спадет до отметки 19-21 градуса.

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На юге страны будет не так жарко – днем температура будет от 25 до 28 градусов, а ночью ожидается от 18 до 20 градусов.

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