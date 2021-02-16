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"Ми не жили, ми не спали": що розповіли туристи, які застрягли в Занзібарі

16 лютого, 17:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Одну ніч довелося спати в готелі біля борделя

Застряглі на Занзібарі 180 українців сьогодні долетіли до України. Вони три дні чекали рейсу додому, спали на траві і майже нічого не їли.

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В аеропорту Бориспіль з туристами поспілкувалася кореспондент "Сьогодні" Анастасія Блищик.

"Ми не жили, ми не спали, ми, мабуть, за три дня поспали годин десять. Одну ніч ми жили в такому місці, дуже було брудно, ми не змогли помитися, тому що це був місцевий бордель біля клубу ", – розповідає один з пасажирів Артем.

Опинившись не зовсім в привабливих умовах, українцям довелося стати однією сім'єю. Всі підтримували один одного, ділилися їжею і шукали ліки для хворих.

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"Прощалися з людьми, яких до цього не знали як з рідними, все зріднилися. Ми намагалися допомагати один одному, тому що ми не знали, чи ми там будемо три дні, чи місяць", – розповідає одна з пасажирів Катерина.

Пригоди туристів почалися в суботу, 13 лютого. Літак не зміг вилетіти з технічних причин. За кілька годин все полагодили. Однак щоб злетіти – треба було внести зміни в маршрут і отримати дозвільні документи. На це пішло три дні.

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