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Застряглі в Танзанії українці повертаються: допомогла Туреччина

15 лютого, 19:56

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Туристи полетять до Києва через Анталію

Турецька влада згодна прийняти літак із українськими туристами, які вже третю добу не можуть залишити танзанійський острів Занзібар.

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Це дасть застряглим мандрівникам найближчим часом можливість вилетіти до Анталії, через яку вони зможуть повернутися до України.

В авіакомпанії SkyUp Airlines, літак якої не зміг доставити українців додому ані 13, ані 14, ані 15 лютого обіцяють повідомити своїх пасажирів про актуальний часу вильоту через СМС.

При цьому в пресслужбі авіаперевізника стверджують, що поломку в літаку, через яку рейс PQ6972 Занзібар – Київ не відбувся, було усунено вже через кілька годин після ремонту.

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А повернути українських туристів не вдалося через "дотримання правил і процедур при виконанні рейсу", які стосуються робочого часу екіпажів і дозвільних документи від країн, чиї кордони перетинає літак.

Нагадаємо, що серед горе-мандрівників на Занзібарі опинилася також і українка Анастасія Зінченко, яка рік тому не могла вилетіти з китайського Уханю через свою собаку. На острові-курорті вона відпочивала з чоловіком – керівником Державної міграційної служби Максимом Соколюком.

Раніше ми писали, що повернути їх через інші країни було неможливо через вимоги щодо COVID-тесту – на острові Занзібар немає лабораторії, аби його зробити, а зразків для аналізу довелося б чекати 3-4 дні.

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Танзанія туристи українці за кордоном мандрівники

Джерело: Сьогодні

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